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مدبولي: برنامج تنمية متكامل لاستيعاب طاقات أهالي سيناء..صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 05:48 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
محمود مطاوع
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من البنك الدولي يضم سامح نجيب وهبة، وناجي بن حسين، مسئولي الفريق المعاون لبرنامج تنمية سيناء بالبنك الدولي، للاستفادة من خبرة البنك الدولي عند إعداد الخطوط الرئيسية للبرنامج، وجاء ذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال الاجتماع، أكد "مدبولي"، أن تنمية سيناء تأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتبار أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائي لن يتحقق إلا من خلال تنمية متكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تنمية سيناء يجب أن يكون من خلال برنامج تنمية اقتصادية متكامل يستهدف استيعاب طاقات أهالي سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة في سيناء لتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم، مرحبًا في هذا الصدد بالتوسع في التعاون مع البنك الدولي باعتباره شريكًا مهمًا لمصر.

وأوضح أن برنامج تنمية سيناء يتم إعداده مع مراعاة أن يكون متكاملًا ومتوافقًا مع استراتيجية التنمية 2030 ليكون أداة حقيقية ووسيلة فعالة لمحاربة الإرهاب، وأن يتم تنفيذه بشكل مؤسسي بمشاركة المؤسسات المحلية وبما يضمن البناء على البنية التحتية القائمة في سيناء ويعمل على تطويرها بشكل تدريجي.

وطالب "مدبولي"، بسرعة وضع دراسات تفصيلية عن برنامج تنمية سيناء، مشيرًا إلى استمرار الحوار مع وفد البنك الدولي حتى يمكن تنفيذ البرنامج في الفترة القادمة.

وأشار مسئولو الفريق المعاون لبرنامج تنمية سيناء بالبنك الدولي إلى تطلعهم نحو استمرار أطر التعاون مع مصر والتوسع فيها في مختلف المجالات، معربين عن تطلعهم إلي وضع استراتيجية البرنامج بالتوافق مع متطلبات التنمية في منطقة سيناء وبالتوافق أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية.

وشددوا على أن البرنامج يستهدف تحقيق تنمية شاملة في سيناء من خلال خلق نهضة صناعية تسهم في تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوي في عملية التنمية، والعمل علي سد الفجوات التنموية القائمة.

مدبولي: برنامج تنمية متكامل لاستيعاب طاقات أهالي سيناء..صور
مدبولي: برنامج تنمية متكامل لاستيعاب طاقات أهالي سيناء..صور
مدبولي: برنامج تنمية متكامل لاستيعاب طاقات أهالي سيناء..صور
مدبولي: برنامج تنمية متكامل لاستيعاب طاقات أهالي سيناء..صور

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