مطالب بدعم الإعلام الموجه للخارج خلال مؤتمر معا من أجل مصر

شهد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، فعاليات الجلسة الثالثة من اليوم الثاني لمؤتمر "معًا من أجل مصر "، والتي ترأستها الدكتورة هبه شاهين عضو الهيئة الوطنية للإعلام، تحت عنوان : صورة المصريين في الإعلام الدولي.





ونادت شاهين بضرورة زيادة الدعم لوسائل الإعلام الموجهة سواء كانت الإذاعات كصوت العرب أو القنوات مثل قناة النيل الدولية وغيرها وذلك لما تقوم به من دور فاعل في نقل صورة المصريين و العرب للعالم أجمع، مع الاستفادة بما لتلك الوسائل الإعلامية من تأثير كبير على المتلقي.





وتحدث خلال تلك الجلسة السفير عبد الرؤوف الريدى سفير مصر الأسبق فى الولايات المتحدة الأمريكية حول الثقافة و بناء الإنسان المصرى وأوصى بأهمية بناء الدولة من خلال بناء العنصر البشري والاهتمام بثقافة الإنسان ونشر الوعي بأهمية القراءة، كما أوصي بضرورة إنشاء المزيد من المكتبات العامة فى القرى وليس في المدن الكبرى فقط، مع ضرورة أن تكون هذه المكتبات منارة وقبلة للفكر و التنوير من خلال ما ينبغي أن يقام بها من ندوات ثقافية وورش عمل فنية تسهم في زيادة الوعي الفكري و الحركة التنويرية داخل المجتمع.





وتحدث السفير محمد كاظم نائب مساعد وزير الخارجية لثقافة الحوار والتعايش و التواصل بين الشعوب عن القوة الناعمة والصورة النمطية في عالم متغير، مشيرًا إلى مبادرة "دعما ً للتفاهم" والتي تهدف التصدى لمشكلات المعارف المغلوطة و الاهتمام بالتعليم ومكافحة الفقر.





واستعرضت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي تجربتها في الخارج وقالت أن تغيير النظرة للمجتمعات العربية لن تتحقق إلا إذا تم تغييرها في الداخل، مؤكدة أنه إذا أردنا إقناع الآخر بما نمتلكه من إيجابيات يتطلب أن يتوافق ذلك على أرض الواقع.



