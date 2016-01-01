رد علي جمعة على سيدة تشكو من عدم استجابة الله دعائها بالشفاء

أرسلت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول فيه: " أنا مريضة منذ عدة سنوات ودائما أدعو الله بالشفاء ولكن لا يستجيب لي .. فهل من دعاء مستجاب يعجل بالشفاء" ؟ .



رد الدكتور علي جمعة خلال لقائه وبرنامج " والله اعلم " على فضائية الـ " سي بي سي" قائلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جوامع الدعاء الذي فيها خيري الدنيا والآخرة ، كما في دعاء " اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الىخرة حسنة وقنا عذاب النار " فلا نقصتر على خير الدنيا فقط بل نجمع خيري الدنيا والآخرة معا .



وأوضح جمعة إن دعاء " اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عنا " دعاء جامع فالعفو يشمل كل شيء العفو في ضيق الرزق أو الضيق في الصحة او في النفس أو في الحياة . وأخذ من هذا الدعاء أيضا : " اللهم ان نسالك العفو والعافية في الدنيا والدين والآخرة " . فعليك بهذه الأدعية باستمرار .