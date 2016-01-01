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منوعات

نائبة أردنية تتجاهل كلمة رئيس الوزراء بسبب اللعب على الهاتف

الإثنين 09/يوليه/2018 - 06:00 م
صدى البلد
محمد البرمي
وضع مقطع فيديو إحدى عضوات مجلس الأعيان الأردني، في موقف محرج بعدما أظهر انشغالها باللعب في هاتفها وعدم اهتمامها بكلمة رئيس الوزراء عمر الرزاز.

ورصد الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، النائبة وهي تلعب إحدى الألعاب الإلكترونية متجاهلة البيان الوزاري أمام النواب.

وتعرضت النائبة لموجة كبيرة من الانتقادات الغاضبة من الشعب الأردني.

https://www.facebook.com/alghadnewspaper/videos/2420764484602196/

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