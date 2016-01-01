الجيزة: احتجاجات المخالفين لن تمنعنا عن تنفيذ القانون

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة لن تتوقف عن إزالة جميع حالات البناء المخالف والتي صدر بحقها قرارات إزالة، نظرًا لتعدي أصحاب تلك البنايات المخالفة على أملاك الدولة والبناء بصورة مخالفة.





وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المحافظة تعمل على تنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن المظاهرات والاحتجاجات التي نظمها بعض أصحاب العقارات المخالفة والتي صدر بحقها قرارات إزالة لن تمنع تطبيق القانون وإزالة جميع حالات البناء المخالف، مؤكدًا أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى الانتهاء من تلك المخالفات.





وكانت محافظة الجيزة قد واصلت منذ صباح اليوم، الإثنين، أعمال حملاتها المكبرة للأسبوع الثالث على التوالي لإزالة 53 عقارًا مخالفًا تم بناؤها فى حرم محور 26 يوليو والطريق الدائري.