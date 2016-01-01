الإعلاميين: قناة العربية تروج رواية إسرائيل عن احتلال فلسطين

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، عن إدانته الشديدة لبث قناة "العربية" فيلمًا وثائقيًا يروج رواية الاحتلال عن اغتصاب فلسطين، واصفًا ذلك بأنه "انزلاق خطير وسقوط مدوٍ من قبل قناة تحمل اسم "العربية".



وقال بيان للمنتدى، إنه يفترض أن "تكون القناة في طليعة القنوات الفاضحة لجرائم الاحتلال، والمعبرة عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".



وأوضح المنتدى في تصريح صحفي: "يبدو أن قناة "العربية" قررت خلع ثوبها العربي متخلية عن قضية فلسطين، متجندة بكل أسف لترويج رواية الاحتلال الغاصب لأرضنا، عبر بثها فيلمًا حمل اسم "النكبة"، حيث تطرق إلى ظروف نشأة كيان الاحتلال على أرض فلسطين وفق رواية الاحتلال، متحدثًا عما أسماه "نكبة اليهود" التي اضطرتهم لإقامة وطن لهم في فلسطين".



وبين المنتدى، أن مما يزيد من خطورة الفيلم الوثائقي "المتجرد من كل قيم الإنسانية والقومية والدينية" أنه يأتي في ظل مخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، مضيفًا أن ذلك يضع علامات استفهام كبيرة حول دور قناة "العربية" في خدمة هذه المخططات التصفوية، ويثير التساؤلات حول تجندها لتزييف الوعي والتاريخ العربي عبر الانسلاخ من الحقائق الدامغة حول اغتصاب العصابات الصهيونية لأرض فلسطين.



وتابع: "إن تقديم قناة "العربية" للفيلم الوثائقي باعتباره يعيد صياغة ما أسمته "قصة ولادة "إسرائيل" كما يراها العرب والإسرائيليون، من خلال نص خال من الأيديولوجية أو التحزب، عبر شهادات ومقابلات مع شهود عيان ومؤرخين من كلا الجانبين، مدعومة بصريًا بصور أرشيفية اكتشفت حديثًا، وفق قولها، إنما يعكس السقوط المدوي لهذه القناة، ويميط اللثام عن دورها المشبوه لتشويه وعي الأجيال العربية، محاولة بذلك، التجند لصالح الاحتلال وتطبيع وجوده في المنطقة العربية، متجاهلة عذابات الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال منذ عقود، ومتجاوزة حق ملايين الفلسطينيين المشردين في بقاع الارض بالعودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948".



وطالب قناة "العربية" بالاعتذار للجمهور العربي عما بدر منها، وحذف الفيلم الوثائقي المذكور من موقعها الإلكتروني، وعدم تكرار بثه بحال من الأحوال، والتكفير عن ذلك بإنتاج سلسلة أفلام وثائقية عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال.



كما طالب اتحاد الصحفيين العرب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات تزييف وعي الأجيال العربية، حاثًا وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية على تكثيف إنتاج وبث الأفلام الوثائقية المفندة لمزاعم رواية الاحتلال حول اغتصابه لأرض فلسطين، وتثبيت الحقائق الدامغة حول عروبة وإسلامية أرض فلسطين، ومجابهة محاولات التطبيع مع كيان الاحتلال.