مشروع لإنشاء مجمع صوامع جديد للغلال في مدينة أبوصوير

أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لتفقد ومعاينة الموقع الذى تم تخصيصه لإنشاء مشروع مجمع جديد لصوامع الغلال والذى يقع فى نطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير خلف مدينة المستقبل السكنية على طريق 36 الحربى والذى يقام على مساحة خمسة أفدنة بما يوازى ما يزيد عن 20 ألف مترا مسطحا، ويشمل إنشاء عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن والذى يتم تنفيذه تحت إشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



رافق المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والنخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير ونبيل الغريب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعددا من ممثلى لجنة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء.



وخلال تفقده لموقع المشروع أشار المحافظ إلى أنه من المستهدف ضم مساحة أخرى ملاصقة للموقع بهدف إقامة 9 خلايا تخزينية بدلا من 6 خلايا لتصل السعة التخزينية الاجمالية الى نحو 45 ألف طن من الأقماح.



ومن المقرر ألا تستغرق مدة التنفيذ أكثر من 18 شهرا على الأكثر باعتبار أنه أحد المشروعات القومية.