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الكهرباء والإنتاج الحربي يبحثان التعاون مع الصين لإقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء.. ومشروع يساهم في تحسين الخدمة للمستهلك المصري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى 2035.. وإشادة صينية بمجهود الحكومة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:32 م
صدى البلد
كريم الخطيب
  •  العصار وشاكر يبحثان التعاون مع الصين في مجال إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء
  •  العصار: تم مناقشة إمكانية استغلال هذه الإمكانيات في التعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات 
  •  شاكر: حجم المشروعات الحالية للطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات التصنيع المحلي
  •  مايكل ليو يشيد بجهود الحكومة في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها



التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووفد شركة ستيت جريد الصينية، لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانب المصري والجانب الصيني في مجال إقامة أبراج وخطوط نقل الكهرباء.

استعرض "العصار" خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والخبرات الفنية المتوفرة بشركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربي والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الهندسية الدقيقة كما تنتج الشركة الملحقات المعدنية لأبراج وخطوط نقل الكهرباء (الضغط العالى والمتوسط والمنخفض).

كما استعرض إمكانيات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) الرائدة في صناعة الموصلات والكابلات الكهربائية طبقًا للمواصفات القياسية العالمية، وكذا إمكانيات شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 حربي) فى مجال إنتاج العدادات الكهربائية الرقمية، الذكية، مسبوقة الدفع، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة إمكانية استغلال هذه الإمكانيات في التعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة الصينية بتنفيذها فى مصر.

أوضح "شاكر" أن حجم المشروعات الحالية والمستقبلية التى تقيمها مصر فى مجالات الطاقة تستوجب وجود صناعة قوية لتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال التصنيع المحلي، مشيرًا إلى وجود تعاون كبير بين "الكهرباء" و"الإنتاج الحربي" فيما يتعلق بتصنيع العدادات الذكية ولمبات الليد والأسلاك والكابلات وغيرها من مهمات ومعدات، وأشار إلى أن التعاون المشترك في إقامة أبراج الكهرباء سوف يساهم في تحسين الخدمة للمستهلك المصري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة حتى عام 2035.

من جانبه أشاد مايكل ليو مدير شركة ستيت جريد الصينية فى مصر بمجهودات القطاع الحكومي المصري في توفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها، وأوضح أنه من خلال التعاون مع وزارتيّ الإنتاج الحربي والكهرباء يمكن نقل وتوطين تكنولوجيا إقامة أبراج الكهرباء إلى شركة المعادي للصناعات الهندسية (مصنع 54 الحربي) وفي مجال إنتاج الموصلات والكابلات الكهربائية إلى شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بإستخدام أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم في هذا المجال وفي أقل مدة زمنية، بهدف امتلاك تكنولوجيا تصنيع شبكات أبراج كهرباء تعمل بكفاءة عالية، مؤكدًا على أن ما تمتلكه شركتيّ المعادي للصناعات الهندسية وحلوان للصناعات غير الحديدية من إمكانيات فى هذا المجال يؤهلهما لذلك.

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