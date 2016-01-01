محافظ شمال سيناء: تسليم الفائزين سيارات صندوق تحيا مصر 22 يوليو

أكد محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للشباب الفائزين في القرعة العلنية للدفعة الأولى من السيارات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين الشباب، وبتمويل مشترك من صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.



وأوضح المحافظ، خلال لقائه اليوم الاثنين بالشباب الفائزين، أنه سيتم تقديم كافة وسائل الدعم للشباب لتيسير عملهم بسياراتهم سواء داخل المحافظة أو خارجها ، وأنه سيتم منح كل سيارة عند استلامها 70 لترا من السولار على نفقة المحافظة مع إقامة حفل لتسليم وتوزيع السيارات على الشباب يوم 22 يوليو الجاري أمام المجمع الإعلامي ببئر العبد بحضور المسئولين والقيادات والشباب وأسرهم.



وقال المهندس سليمان العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن تلك السيارات مقدمة بتيسيرات من الجهاز وصندوق تحيا مصر لصالح الشباب وبتوجيهات من الرئيس السيسي وعددها 25 سيارة ربع نقل حمولة 1.5 طن لكل سيارة ، وقد تم توفيرها بسعر أقل من السوق الخارجى وبمقدم 25% .. مع زيادة فترة سداد الأقساط لمدة 6 سنوات بفائدة بسيطة ، وزيادة مدة الاعفاء من الضرائب طوال فترة سداد الأقساط.



كانت القرعة أجريت على عدد 84 شابا ممن استوفوا الشروط المقررة ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ، مجموعة تمثل مراكز ومدن ، العريش والشيخ زويد ورفح ، وأخرى تمثل مراكز ومدن بئر العبد والحسنة ونخل .. حيث فاز في القرعة عدد 14 شابا أساسيا وعدد 8 احتياطيين من المجموعة الأولى ، وعدد 11 شابا أساسيا وعدد 7 احتياطيين من المجموعة الثانية.