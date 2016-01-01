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محافظات

البلطجية يسيطرون على ساحة قلعة قايتباي التاريخية بالإسكندرية.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:30 م
ساحة قلعة قايتباي
ساحة قلعة قايتباي
أحمد عبد العزيز
رغم كونها مكانا لتنزه البسطاء والذين لا يجدون مكانا لهم في مناطق التنزه الأخرى التي أصبحت بمقابل باهظ لا يقدر عليه سوى ميسوري الحال، إلا أن ساحة قلعة قيتباي التاريخية، الواقعة على ساحل البحر، بمنطقة بحري بالإسكندرية، لم تسلم من سيطرة البلطجية الذين يقومون بابتزاز المواطنين من خلال كافتيريات أقاموها بوضع اليد.

ورغم الحملات المتواصلة التي تنشنها المحافظة متمثلة في حي الجمرك، إلا أن ذلك لم يؤثرا على الوضع القائم على أرض الواقع وسرعان ما يعود مقيمو هذه الكافيتريات مجددا.

وقال محسن سعيد، أحد المواطنين، أن الوضع أصبح كارثيا، فكيف لي أن آتي للتنزه بصحبة أسرتي وأفاجأ أن جميع المقاعد التي أقامتها المحافظة لجلوس المواطنين تم إلقاء شحوم وزيوت سيارات عليها لاجبارنا على الجلوس في الكافتيريات التي أقامها البلطجية، متسائلا أين المحافظة والحي مما يحدث؟.

وأضاف محمد بلال أحد قاطني منطقة المنشية، منذ 10سنوات من الآن كانت شواطئ البحر أغلبها مجانية كل ما عليا أن أحضر طعامي وشمسية وأذهب للشاطئ الذي اختاره ولكن بعد تخصيص الغالبية الكبرى منها لم يعد لدينا خيارات سوى ساحة القلعة وللأسف وقعت تحت سيطرة البلطجية ويقومون بابتزاز المواطنين البسطاء.

وأشار أحمد سلام، أحد فاطني منطقة بحري، إلى أنهم مطلوب منهم دفع 15 جنيها للفرد مقابل مشروب شاي، لا يتكلف عليهم شيئا فلا هم مستأجرين للمكان ولا يدفعون خدمات ولا كهرباء ولا أجور عمال، ولكنها سرقة وإتاوة من المواطنين.
البلطجية يسيطرون على ساحة قلعة قايتباي التاريخية بالإسكندرية.. صور
البلطجية يسيطرون على ساحة قلعة قايتباي التاريخية بالإسكندرية.. صور
البلطجية يسيطرون على ساحة قلعة قايتباي التاريخية بالإسكندرية.. صور

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