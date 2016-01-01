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محافظات

إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:22 م
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إيقاف مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة العامة لتقاعسه عن الإبلاغ عن التعديات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات على الأراضي الزراعية بالمنطقة، وعدم تعاونه مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ الدقهلية، لديوان مركز ومدينة السنبلاوين، استهدفت الاطمئنان على سير العمل داخل كافة الأقسام بالوحدة المحلية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المدينة وقرى المركز.

وكلف الشعراوي، منال عطية، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إعداد مقترح ودراسة متكاملة لإنشاء منطقة للصناعات الحرفية بمدينة السنبلاوين، لشهرة المركز بالصناعات الحرفية وتكون على إحدى قطع الأراضي، مشددًا على استمرار التفعيل لتنفيذ الإزالات للتعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات الحازمة لعدم معاودة التعدي.

واطمأن المحافظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأنحاء مركز ومدينه السنبلاوين، موجهًا رفع كفاءة الشوارع والميادين والتشديد على تكثيف اعمال النظافة والمتابعة لخطوط سير وتعريفه التوك توك على مدار اليوم من خلال فرق عمل لفترتي النهار والليل عملا على راحه المواطنين.

والتقى محافظ الدقهلية، خلال الجولة بعدد من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم ومشكلاتهم، وكلف رئيس المدينة بسرعه الاستجابة لها وتحقيقها مؤكدا ، أن لدوله بكامل اجهزتها تعمل على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وفقا للأولويات وطبقا للإمكانات المتاحة.
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة
إيقاف مسئول حماية الأراضي بالسنبلاوين عن العمل وإحالته للنيابة

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