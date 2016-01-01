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منوعات

شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية منتخبها؟

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:21 م
هجوم غريب على الحافلة
هجوم غريب على الحافلة
محمد عبدالله
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن الطريقة التي استقبلت بها الجماهير البرازيلية منتخب بلادها بعد مغادرة لمونديال روسيا 2018.

وأظهرت الصور الاستقبال المهين الذي تعرضت له حافلة لاعبي المنتخب البرازيلي.

وأظهرت اللقطات أشخاصا يرشقون حافلة المنتخب البرازيلي بالبيض، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف.




شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية منتخبها؟
شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية منتخبها؟
شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية منتخبها؟

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