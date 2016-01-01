شاهد.. كيف استقبلت الجماهير البرازيلية منتخبها؟

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن الطريقة التي استقبلت بها الجماهير البرازيلية منتخب بلادها بعد مغادرة لمونديال روسيا 2018.



وأظهرت الصور الاستقبال المهين الذي تعرضت له حافلة لاعبي المنتخب البرازيلي.



وأظهرت اللقطات أشخاصا يرشقون حافلة المنتخب البرازيلي بالبيض، مما أجبر سائقها على التوقف ودفع الشرطة إلى التدخل للسيطرة على الموقف.









