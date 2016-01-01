ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جوتيريش: لم يعد هناك حاجة للعقوبات على إريتريا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:25 م
اتفاق المصالحة بين
اتفاق المصالحة بين اريتيريا واثيوبيا
أ ش أ
أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الاثنين، أن التقارب الإثيوبي الإريتري سينعكس إيجابيا على كل أفريقيا.

وقال جوتيريش ، وفقا لقناة (سكاي نيوز) ، إنه لم يعد هناك حاجة للعقوبات على إريتريا بعد تطبيع علاقتها مع إثيوبيا.

ووقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي ، اليوم ، مع رئيس إريتريا أسياسي أفورقي "إعلان أسمرة" ليدشن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وتضمن الإعلان ضرورة تطبيع العلاقات بين البلدين مع فتح الحدود بينهما في وقت لاحق ، وانسحاب إثيوبيا من المناطق التي تسيطر عليها ، بالاضافة إلى القيام بعمليات تطوير مشترك لموانئ إريترية على البحر الأحمر والتي تعد نهاية الأزمة العسكرية التي استمرت نحو 20 عاما.

ترشيحاتنا

شريف إكرامي يفتح النار على الجهاز الفني للمنتخب

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

استمرار أزمة كهربا مع الزمالك رغم قيده بالقائمة الثانية

بوسي شلبي ترد بقسوة على فجر السعيد

زلزال جديد يضرب إسرائيل

حرب التصريحات تشتعل بين حارسى إنجلترا وبلجيكا بمونديال روسيا

هدم سينما فاتن حمامة وسط استياء أهالى المنيل.. فيديو وصور

زوجة تامر حسني تخطف الأنظار بإطلالتها في المغرب..صور

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال المهدي سليمان لـ بيراميدز

العثور على مغنية شهيرة مقتولة بـ مقص

البترول تعلن موعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز.. فيديو

مصادر رقابية تنفي القبض على عادل لبيب في تهم تتعلق بالفساد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

الأزرق بدرجاته فى ديكور منزلك.. لن تصدقي جماله

حبس المتهمين باختطاف طفل الشروق من أمام منزله.. صور

باللون الأخضر..غرف معيشية غير تقليدية.. صور

بدء المؤتمر الصحفي الخاص للمغربي عبد الحفيظ الدوزي في القاهرة‎ .. صور

فيديو

تيجانا: المنتخب في حاجة إلى خطة واللاعبون معذورون ..فيديو
إسماعيل يوسف يكشف رأيه في تفويض حازم إمام لاختيار المدير الفني لمصر.. فيديو
طلعت عبد القوي: الزيادة السكانية تكلف الدولة 300 مليون رغيف يوميا.. فيديو
عزة مصطفى: الزيادة السكانية تعرقل جهود التنمية.. فيديو
مرتضى منصور يشترط التحقيق مع طارق حامد للعودة إلى النادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟