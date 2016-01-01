جوتيريش: لم يعد هناك حاجة للعقوبات على إريتريا

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الاثنين، أن التقارب الإثيوبي الإريتري سينعكس إيجابيا على كل أفريقيا.



وقال جوتيريش ، وفقا لقناة (سكاي نيوز) ، إنه لم يعد هناك حاجة للعقوبات على إريتريا بعد تطبيع علاقتها مع إثيوبيا.



ووقع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي ، اليوم ، مع رئيس إريتريا أسياسي أفورقي "إعلان أسمرة" ليدشن صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وتضمن الإعلان ضرورة تطبيع العلاقات بين البلدين مع فتح الحدود بينهما في وقت لاحق ، وانسحاب إثيوبيا من المناطق التي تسيطر عليها ، بالاضافة إلى القيام بعمليات تطوير مشترك لموانئ إريترية على البحر الأحمر والتي تعد نهاية الأزمة العسكرية التي استمرت نحو 20 عاما.