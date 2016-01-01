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محافظات

محافظ الغربية: غلق المصانع غير الملتزمة بالقانون والشروط البيئية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:26 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
أ ش أ
أكد محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر أن المصانع المخالفة وغير الملتزمة بالقانون والشروط البيئية سوف يتم إغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها حفاظًا على صحة المواطنين وتجنبًا للتلوث الصناعي الذي يؤدي لانتشار الأمراض.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الغربية اليوم الاثنين، مع أصحاب المصانع لمناقشة مشكلة الصرف الصناعي بالمنشآت الصناعية الواقعة في نطاق قرية السملاوية بمدينة زفتى والبالغ عددها أكثر من 40 مصنعًا، حيث أكد المحافظ لأصحاب هذه المصانع حرصه الشديد على منشآتهم الصناعية وتشجيعهم على مزاولة أعمالهم في إطار الالتزام بالقانون والاشتراطات البيئية المنظمة لذلك.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية المهندس عادل عطية إنه تم تكليف مكتب استشاري كبير لتصميم وتنفيذ وحدة معالجة للقيام بمعالجة مياه الصرف الصناعي الناتجة عن المصانع الواقعة بقرية السملاوية حفاظًا على جودة عملية المعالجة لمحطة مياه نهطاى وحرصًا على سلامة المواطنين.

ووافق أصحاب المصانع على الحلول المقترحة من قِبل المحافظ التي تهدف بشكل رئيسي لحل المشكلة والمساعدة في استمرار نشاطهم الصناعي في إطار القانون وفي إطار تنفيذ سياسة الدولة في دعم المواطن وتشجيع الاستثمار والحرص على سلامة وصحة المواطنين.

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