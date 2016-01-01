إسرائيل تمنع إدخال السلع إلى قطاع غزة وتخفض العمل على المعابر

قررت الحكومة الإسرائيلية منع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبوسالم بدءا من يوم غد الثلاثاء.



وذكرت مصادر فلسطينية أن اللجنة الرئاسية لتنسيق إدخال البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت التجار في غزة بهذا القرار الإسرائيلي ، مساء اليوم الإثنين ، ويتضمن منع إدخال معظم السلع عدا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأبقار والأعلاف والقمح والقش ، ومنع استيراد أو تصدير أي شيء غير ما ذكر سالفا.



بدوره ، قال وزير الأمن الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل ستعمل على خفض العمل على معابر قطاع غزة وتقليل دخول البضائع والاحتياجات كرد فعل على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.



وحسب القناة الإسرائيلية السابعة ، فإن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن عقوبة إقتصادية ردا على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة.



وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إغلاق معبر كرم أبو سالم اليوم ، مهددا بزيادة الضغط على حركة حماس في قطاع غزة بشكل فوري.



وقال نتنياهو ، في افتتاح جلسة كتلة الليكود ، إنه بالتشاور مع وزير الدفاع فإن إسرائيل "ستثقل يدها" على حكم حماس في قطاع غزة بشكل فوري ، وستغلق اليوم معبر كرم أبوسالم.



في ذات الإطار ، هدد وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ، خلال افتتاح جلسة حزب "إسرائيل بيتنا" ، حركة حماس ، قائلا " إن الطريقة التي تدير حماس بها الأوضاع من الممكن أن تدفع الحركة ثمنها ، والذي سيكون أثقل من الثمن الذي دفعته في الحرب، التي أطلقت عليها إسرائيل اسم (الجرف الصامد) عام 2014".