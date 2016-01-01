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حوادث

إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:36 م
اعدام 23 شيكارة عجين
اعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية
جمالات الدمنهورى
تمكن مفتشو إدارة التموين بالمحمودية من ضبط 23 شيكارة خضراء مدون عليها بيانات دقيق بلدى مدعم معبأة عجين غير صالح للاستهلاك الادمى بمنطقة أبو خليل الجديدة بمركز المحمودية أثناء تهريبها لاستخدامها كعلف لغذاء للماشية والأسماك.

وردت معلومات للمهندس محسن الرصد مدير إدارة تموين المحمودية تفيد بوجود عدد كبير من الشكائر خضراء اللون وعليها بيانات دقيق بلدى مدعم استخراج 82% مهربة فى أحد الأماكن بمنطقة أبو خليل الجديدة. 

وبعرض المعلومات على المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجه على الفور بتشكيل حملة وتوجهت إلى محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تم ضبط 23 شيكارة خضراء اللون مخصصة للدقيق البلدى وبداخلها عجين من دقيق بلدى استخراج 82% بإجمالي 750 كيلو تم تهريبه من المخابز وتظهر عليها علامات الفساد لاستعماله كغذاء للحيوان والأسماك.
 
تم ضبط الشكائر وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بإعدامها.
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور
إعدام 23 شيكارة عجين فاسد تم تهريبها من مخابز المحمودية.. صور

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