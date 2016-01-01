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برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز نقلة اقتصادية

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:19 م
النائب معتز محمود،
النائب معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان
معتز الخصوصى
أكد النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وللقيادات بوزارة البترول بضرورة العمل على تحويل مصر لمركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يؤكد أن مصر في طريقها للتحول الى قوة اقتصادية وإقليمية في مجال الغاز والبترول وخصوصا بعد الاكتشافات الأخيرة.

وقال في بيان له اليوم، إن اهتمام الرئيس السيسي على مدار الأعوام الماضية بتطوير قطاع الغاز والبترول وتوجيه الاستثمارات اليهما كان له أبلغ الأثر في اكتشاف حقول هائلة للغاز في مصر وعمل نقلة كبرى داخل قطاع البترول يشهدها العالم كله.

وأضاف أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدء تصديره أواخر العام الجاري نجاح كبير يدفع بقطاع الطاقة في مصر للأمام ويجذب مزيدا من الاستثمارات ويوفر الآلاف من فرص العمل.

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