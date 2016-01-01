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أخبار العالم

ترامب يحث الصين على مساعدة كوريا الشمالية للالتزام بالاتفاق النووي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:32 م
صدى البلد
أ ش أ
عبَّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عن أمله في ألا تمارس الصين دورا سلبيا لعرقلة التزام كوريا الشمالية بالاتفاق النووي الموقع معها.

وأبدى ترامب -وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية- قناعته بأن كوريا الشمالية ستحترم الاتفاق الموقع معها حول نزع أسلحتها النووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد أمس أن العقوبات المفروضة على بيونج يانج ستبقى سارية المفعول حتى إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي بالكامل.

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