مهران: عقوبات الخطف رادعة

أكد المستشار محمد مهران المحامي بالنقض، أن العقوبات التي وضعها المشرع في تعديلات المادة 290 من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم الخطف رادعة ومواكبة جدًا لمواجهة مثل هذه الجرائم.



وأضاف مهران، أن التعامل الشرطي مع البلاغات التي ترد اليهم يحتاج إلى إعادة النظر، فيجب علي الجهات الشرطية التحرك فور ورود البلاغ دون انتظار الـ 48 ساعة المعمول بها حاليًا.



وتابع، أن الشرطة قامت بدور كبير في جريمة خطف طفل الشروق حتي تمكنت من تحريره.



وعن عقوبة المتهمين بخطف طفل الشروق، قال مهران أنه طبقًا لتعديلات قانون العقوبات، قد تصل العقوبات إلي السجن المؤبد.

