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أخبار العالم

الإعلام الحربي: الجيش السوري يحاصر جيبا للمعارضة في درعا

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:31 م
الجيش السوري
الجيش السوري
رويترز
قال مقاتلون من المعارضة السورية إن الجيش وحلفاءه فرضوا حصارا اليوم الاثنين على جيب المعارضة في مدينة درعا بجنوب البلاد وإنهم في طريقهم للسيطرة على المدينة بالكامل.

وبث الجيش السوري أمس الأحد شريطا مصورا يظهر قصفا ثقيلا في محافظة درعا بالإضافة إلى وحدات برية تتقدم صوب مناطق مشيدة من المناطق الريفية المحيطة.

وقال أبو شيماء المتحدث باسم مقاتلي المعارضة في المدينة إن عدة آلاف محاصرون الآن بعد أن دخل الجيش قاعدة رئيسية غربي المدينة دون قتال.

وتشكل عودة درعا تحت السيطرة الكاملة للأسد هزة نفسية كبيرة للمعارضة منذ أن كانت المدينة نموذجا للاحتجاجات السلمية في البداية على الحكم الاستبدادي لسوريا.

وتم سحق هذه الاحتجاجات بوسائل عنيفة مما مهد الطريق إلى حرب أهلية.

كان ممثلو المعارضة وضباط روس توصلوا إلى اتفاق يوم الجمعة يقضي بتسليم درعا وبلدات أخرى في محافظة درعا الجنوبية على الحدود مع الأردن في نصر جديد للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

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