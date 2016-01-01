رئيسة وزراء بريطانيا تهدد الاتحاد الأوروبي بالخروج دون اتفاق

ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاثنين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بلادها من التكتل وإلا جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.



وقالت ماي، بعد قليل من استقالة اثنين من كبار وزراء حكومتها احتجاجا على خططها الخاصة بالانسحاب، إن عروض بروكسل غير مقبولة.



وأضافت ماي للبرلمان "ما نقترحه يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي، فهو يلزمه بالتفكير مجددا وبتجاوز المواقف التي اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات".



وأشادت ماي بوزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجا على خطتها للانسحاب، مما أثار أزمة داخل حكومتها.