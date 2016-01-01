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أخبار العالم

وزير الدفاع: هجوم روسي أسفر عن وفاة بريطانية بغاز أعصاب

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:34 م
سكريبال وابنته
سكريبال وابنته
رويترز
اتهم وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون اليوم الاثنين روسيا بالوقوف وراء هجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك تسبب في وفاة امرأة بريطانية.

وكان وليامسون يرد على سؤال أمام البرلمان بشأن التهديد الذي يواجهه القاطنون في بريطانيا بعد وفاة داون ستيرجيس (44 عاما) أمس الأحد.

وقال وليامسون "الحقيقة البسيطة هي أن روسيا نفذت هجوما على أرض بريطانية شهدت وفاة مواطنة بريطانية".

وأضاف "هذا أمر ينبغي أن يتحد العالم معنا في التنديد به الآن".

وقالت الشرطة إن ستيرجيس تعاملت مع مادة ملوثة بغاز الأعصاب نوفيتشوك على بعد أميال قليلة من المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بنفس الغاز في مارس .

ولم يتضح بعد ما إذا كان وليامسون يشير إلى نفس الهجوم الذي أصاب سكريبال وابنته أم إلى هجوم جديد. واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته لكن روسيا نفت تورطها في ذلك الحادث.

وكان كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في بريطانيا قال اليوم الاثنين إن المحققين لم يستطيعوا تحديد ما إذا كانت ستيرجيس ورجل آخر يرقد حاليا في حالة حرجة بأحد المستشفيات تسمما في نفس الواقعة التي أصيب فيها سكريبال وابنته.

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