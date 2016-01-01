إجراء فحوصات فيروس سي للعاملين بكلية تربية المنصورة.. صور

تواصلت اليوم الاثنين فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى بقاعة المؤتمرات بكلية التربية جامعة المنصورة التى تقام تحت رعاية كل من الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من ٢٥ يونيو الى ١٤ اغسطس ٢٠١٨.



وتم خلال اليوم إجراء تحليل فيروس سى ل ١٨٦ من العاملين بكلية التربية جامعة المنصورة منهم ١٦ عضو هيئة تدريس تحت إشراف كل من ا.د. اسماء عبد المنعم عميد كلية التربية جامعة المنصورة وا.د. محمد عبد السميع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



وتقام الحملة بتنظيم من إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى جامعة المنصورة ومستشفى الباطنة بجامعة المنصورة وكلية التمريض بجامعة المنصورة والهيئة العامة للتأمين الصحي.



وأشاد كل من الدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصى جامعة المنصورة والدكتور مصطفى الشاعر الأستاذ بطب المنصورة ومستشفى الباطنة بإجراءات الوقاية والتعقيم المتبعة خلال التحليل بالحملة.