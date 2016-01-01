حارس مرمى فرنسا: بلجيكا المنتخب الأكثر تكاملا في كأس العالم

أبدى هوجو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي، تفاؤله بملعب "كريستوفسكي"، الذي سيستضيف مباراة فريقه المصيرية أمام بلجيكا، غدا الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم (روسيا 2018).



وقال لوريس - خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين - "لدي ذكريات جيدة على هذا الملعب، حيث سبق وأن لعبت عليه ضد روسيا في مارس الماضي".. مضيفا "نعلم جيدا مدى قوة لاعبي بلجيكا، ستكون مباراة على أعلى مستوى، وعلينا أن نرفع مستوانا إلى أقصى درجة".



وحول عمل النجم الفرنسي تييري هنري كمساعد للإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، أوضح لوريس "كنت سعيدا باللعب مع هنري، فهو رمز للكرة الفرنسية، سيكون غريبا علي أن أراه مع بلجيكا".. وتابع "هذا موقف صعب، فهو الفرنسي صاحب أعلى عدد أهداف مع المنتخب، غدا سنراه مشتت عاطفيا".



وأضاف قائلا "كل مباراة لها قصتها، كنا أقوياء دفاعيا طوال البطولة حتى أمام الأرجنتين، ونعلم أننا سنواجه فريقا قويا من الناحية الهجومية، ولديه دكة بدلاء مميزة".. وتابع "يجب أن نظهر شخصيتنا، ونلعب بجماعية، نحن لدينا فريق قوي ولدينا الثقة لتخطي هذه العقبة".



وأشاد قائد منتخب "الديوك" بالمدافع الشاب رافائيل فاران قائلا: "هدفه في مرمى أوروجواي كان مكافأة له، فهو يتحلى بالثقة، وهو لاعب جاد ومنظم وقائد خط الدفاع، ويجيد ضربات الرأس ويتمركز دائما في المكان والوقت المناسبين".



وتابع: "لعبت مع أجيال عديدة عظيمة والفريق الحالي رائع، لدينا خليط من الخبرة والشباب الذي ليس لديه حدود، والفريق يتطور مباراة بعد الأخرى.. غدا محطة مهمة لنا جميعا".



واختتم لوريس تصريحاته بالإشادة بمنتخب بلجيكا قائلا: "الفريق البلجيكي هو الأكثر تكاملا بالبطولة، لديه جيل مميز، ويملك لاعبين لديهم جودة عالية في كل الخطوط، لكننا في نفس الوقت سنبذل أقصى ما لدينا للفوز، نحن نعرف كل شيء عنهم، ولا يجب أن نفقد تركيزنا في أي لحظة أمامهم".