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منوعات

دراسة.. امتلاكك آيفون يضعك فى فئة الأغنياء

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 04:41 ص
آيفون - صورة أرشيفية
آيفون - صورة أرشيفية
محمد البرمي
قالت دراسة حديثة، إن من بين الصفات المشتركة للأغنياء هي امتلاكهم أحد هواتف "آيفون".

وأضافت الدراسة، حسب ما نقله موقع "ماشابل"، إن امتلاك هاتف آيفون هو مؤشر قوي على أن صاحبه يتوفر على "دخل قوي".

وأكد صاحب الدراسة، ماريان برتراند وأمير كامينيكا أن لكل فترة من الزمن صفات مشتركة للأغنياء، مضيفين "على سبيل المثال، كان الدليل على الغنى خلال 1992 هو التوفر على الخردل Grey Poupon Dijon".

وتابع "حاليا، يشير امتلاك آيفون إلى على وجه التحديد علامة من علامات الغنى بنسبة 69.1 بالمئة.

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