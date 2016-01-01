رئيس أم سلطان.. أردوغان يؤدي اليمين الدستورية بصلاحيات واسعة

أدى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا للبلاد لمدة 5 سنوات، بعدما تم تحويل نظام الحكم في تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ومنح أردوغان لنفسه صلاحيات واسعة حولته إلى السلطان أردوغان وليس الرئيس أردوغان.
وفيما يتعلق بعدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش بعد محاولة اغتيال أردوغان، في الأول من شهر يوليو 2016، كان عدد الجنرالات 358، ووصل هذا العدد في شهر اكتوبر 201، ثم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 206، بتراجع قدره 42.5%. أما بالنسبة لعدد ضباط الجيش، في الأول من يوليو كان عدد ضباط الجيش 39287، ووصل هذا العدد في الخامس من أكتوبر 2016 إلى 29434 ضابط، وأصبح هذا العدد في 9 سبتمبر 29946 ضابطا، بتراجع قدره 25.1%.
وأثارت محاولة اغتيال أردوغان الفاشلة، تغييرات في عدد ضباط الصف في الجيش التركي حيث كانوا 96391 صف ضابط، ووصل تعدادهم في 5 اكتوبر إلى 67257 صف ضابط، وفي سبتمبر وصل إلى 67646 صف ضابط، أي بتراجع قدره 30.2%.
وطال التراجع في تعداد القوات المسلحة التركية، ضباط الاحتياط أيضا، ففي الأول من يوليو كان تعدادهم في الجيش التركي 6477، ووصل في 5 اكتوبر إلى 6072، ثم تراجع حتى 9 سبتمبر ليصبح 5827 ضابط احتياطي، أي تراجع قدره حوالي 6.3%.
وكان عدد الأفراج المجندين في الجيش التركي حتى الأول من يوليو 264493، ووصل هذا العدد في الخامس من اكتوبر إلى 187100، فيما وصل في 9 سبتمبر إلى 182748، أي بتراجع قدره 29.3%.
ويمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين 6 من الأعضاء الـ13 الذين يتكون منهم مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم، وهو ما يعني أن أردوغان سيكون متحكما في المجلس وفي السلطة القضائية في تركيا.
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وفيما يتعلق بعدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش بعد محاولة اغتيال أردوغان، في الأول من شهر يوليو 2016، كان عدد الجنرالات 358، ووصل هذا العدد في شهر اكتوبر 201، ثم ارتفع في شهر سبتمبر إلى 206، بتراجع قدره 42.5%. أما بالنسبة لعدد ضباط الجيش، في الأول من يوليو كان عدد ضباط الجيش 39287، ووصل هذا العدد في الخامس من أكتوبر 2016 إلى 29434 ضابط، وأصبح هذا العدد في 9 سبتمبر 29946 ضابطا، بتراجع قدره 25.1%.
وأثارت محاولة اغتيال أردوغان الفاشلة، تغييرات في عدد ضباط الصف في الجيش التركي حيث كانوا 96391 صف ضابط، ووصل تعدادهم في 5 اكتوبر إلى 67257 صف ضابط، وفي سبتمبر وصل إلى 67646 صف ضابط، أي بتراجع قدره 30.2%.
وطال التراجع في تعداد القوات المسلحة التركية، ضباط الاحتياط أيضا، ففي الأول من يوليو كان تعدادهم في الجيش التركي 6477، ووصل في 5 اكتوبر إلى 6072، ثم تراجع حتى 9 سبتمبر ليصبح 5827 ضابط احتياطي، أي تراجع قدره حوالي 6.3%.
وكان عدد الأفراج المجندين في الجيش التركي حتى الأول من يوليو 264493، ووصل هذا العدد في الخامس من اكتوبر إلى 187100، فيما وصل في 9 سبتمبر إلى 182748، أي بتراجع قدره 29.3%.
- أردوغان الرئيس أم أردوغان السلطان
ويمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعيين 6 من الأعضاء الـ13 الذين يتكون منهم مجلس القضاة والمدعين المكلف بتعيين عناصر النظام القضائي وإقالتهم، وهو ما يعني أن أردوغان سيكون متحكما في المجلس وفي السلطة القضائية في تركيا.
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