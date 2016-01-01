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ديني

خالد الجندي: اللى بيزوغ من الشغل هيتفضح يوم القيامة.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:24 م
الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على القبض على رئيس مصلحة الجمارك فى قضية رشوة: "اللى بيأكل مال حرام اللى بيأكل سحت، هيتهزق يوم القيامة، ولو سرق خروف هيشيله يوم القيامة، والنبى قال كده".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "تعالى اتفرج يا رسول الله اللى بيسرقوا محافظات بأكملها، والدواء بتاع الناس، الناس اللى بتزوغ من الشغل كمان، مالهم حرام، دول ناس ذليلة اتفضحوا فى الدنيا وهيتفضحوا فى الآخرة.

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