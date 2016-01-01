صناع الخير تجري الكشف الطبى على 3000 مريض بثلاث محافظات

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عددا من القوافل التنموية على مستوى الجمهورية، بالغربية والفيوم والأقصر، بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية من خلال فريق عمل من الباحثين والأطباء الأكفاء.



صرح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأنه تم الكشف على ما يقرب من 3000 حالة بالفيوم والغربية والأقصر، وأنه سيتم عمل قافلة أسبوعيا خلال الفترة القادمة لتغطية أكبر عدد من قرى محافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى استمرار الدعم لمبادرة "عنيك في عنينا"، وأن فريق الباحثين بصناع الخير يعمل جاهدا للانتهاء من الأبحاث الاجتماعية للحالات ووصول الدعم الطبي لكل من يستحق.



وأضاف عبدالفتاح، أن قافلة الدلجمون تعد القافلة السابعة بالغربية والتي تستهدف الكشف عن مسببات العمى وإجراء العمليات والنظارات والفحوصات الشاملة بالمجان، وكذلك الأدوية مجانية من شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، لافتا إلى أن المبادرة تحظى بدعم وتأييد من قبل محافظ الغربية وكافة القيادات.



وقال الدكتور أسامة عباس المشرف العام على المبادرة ورئيس شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، إن قافلة "عنيك في عنينا" بالفيوم وهي القافلة السادسة، ووقعت الكشف الطبي على ما يزيد عن 952 مريضا بالعيون من قرى الكعابي وبيهمو والإعلام وجرفس ومنشأة عطيف وأحمد شعبان والغريب ومعيوف، مشيرا إلى أن إجراء عمليات ونظارات بالمجان، قد تم صرف جميع الأدوية والعلاجات اللازمة بالمجان.



وأوضح عباس، أن "عنيك في عنينا" انطلقت بالأقصر بقرية العشي، وتم الكشف على 1000 حالة بالأقصر، وتحديد عدد من العمليات سيتم خضوع المرضى للفحوصات القبلية لإجراء العملية بالمجان.



وأشار المشرف العام، على المبادرة أن "صناع الخير" مؤسسة أرادت أن تسلك طريقا جديدا في العمل التنموي، لمكافحة مسببات العمى في مصر، ومستمرون في دعم المبادرة للقضاء على العمى.