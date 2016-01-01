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ماذا يحدث إذا تناولت شريحة من البابايا يوميا؟

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:00 م
بابايا
بابايا
اسماء محمد
تعتبر البابايا واحدة من أكثر الأطعمة الصحية التي يمكن إضافتها في نظامك الغذائي نظرًا لمحتواه الغذائي العالي فهى غنية بالمعادن والفيتامينات مثل الفوسفور والنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمنغنيز والمغنيسيوم بالإضافة إلى الألياف وفيتامين أ والبيوفلافونويد ومضادات الأكسدة والسعرات الحرارية بها منخفضة جدا.

عرض موقع "boldsky" أهم التغييرات التى تطرأ على جسم الإنسان عند تناول شريحة من البابايا يوميا:

- يحسن صحة الجهاز الهضمي
- يقلل من الالتهاب
- يوفر للجسم العناصر الغذائية الهامة
- يحسن عملية الهضم
- يوفر كميات جيدة من فيتامين أ
- يقوي جهاز المناعة لديك
- يمنع أمراض القلب
- يمنع الجلطات الدموية من تشكيل
- جيد للبشرة ويساعد فى علاج الكثير من المشاكل

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