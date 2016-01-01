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كأس العالم

تيجانا: المنتخب في حاجة إلى خطة واللاعبون معذورون ..فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:34 م
صدى البلد
مايكل عياد
أكد إسماعيل يوسف تيجانا، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي المنتخب معذورون، وأنه يجب أن يتم وضع خطة طويلة المدى نستطيع منها رفع القيمة التسويقية للاعبين بالخارج، ومن ثم ارتفاع النواحي الفنية لهم، فيعود الأمر على المنتخب.

وأضاف "يوسف"، عبر برنامج "المدرج" المذاع على فضائية "دي إم سي سبورت"، أن الفرق الأربعة التي وصلت لقبل النهائي كانت لها خطط ومشاريع منذ سنوات، وهم يجنون ثمار ذلك الآن.

وأوضح تيجانا، أن مصر لا تملك خطة واضحة للتطور، وأنه يجب الصبر على تلك الخطة، وليس الاستعجال في النتائج، حتى لا يتعرض اللاعبون للظلم، لأنه بالفعل هناك فرق كبير بيننا وبين الآخرين في كرة القدم.

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