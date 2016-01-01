اتحاد الجمعيات الأهلية: أعلى زيادة سكانية كانت وقت حكم الإخوان.. فيديو

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن مصر تستقبل 5690 مولودًا في اليوم، و2 مليون ونصف مولود سنويا.



وتابع عبدالقوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «معدل الخصوبة لدي السيدات بلغ 5.8 عام 1980، وانخض إلى 3 عام 2008، وكنا نستهدف وصوله إلى 2.4 عام 2014» مشيرا إلى أن فترة حكم الإخوان شهدت أعلى معدل في الزيادة السكانية.



ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن معدل الخصوبة ارتفع مرة أخرى إلى 3.5 عام 2014، مشيرة إلى أن نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بلغت 60% عام 2008، ثم انخفضت إلى 58.5 % عام 2014.