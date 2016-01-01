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كأس العالم

إسماعيل يوسف يكشف رأيه في تفويض حازم إمام لاختيار المدير الفني لمصر.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:34 م
صدى البلد
مايكل عياد
أكد إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، أن تفويض حازم إمام لاختيار مدرب منتخب مصر أمر طبيعي ومنطقي.

وأضاف "يوسف" عبر برنامج المدرج، المذاع على فضائية "دي ام سي سبورت" أن الاتحاد حدد أن المدرب الجديد أجنبي، فان الأمر واضح، فهو لن يختار بمفرده، وإنما سيلتقي العديد، ويعرض الأمر على مجلس الإدارة وهم من سيختارون بشكل مجمع.

وأوضح تيجانا، أن حازم إمام قيمة كروية كبيرة، سواء على المستوى الفني أو الإداري، مشيرا إلى أن استقطاب المدربين لمصر من أجل التفاوض أمر صعب جدا، والإعلام قد يعوق الأمر.

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