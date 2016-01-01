عادل لبيب لـ صدى البلد: اللي عنده أدلة ضدي يقدمها للجهات المختصة.. وعيب عندي أولاد وأحفاد

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن أي شخص لديه إثباتات ومستندات تدينه عليه أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة بدلًا من ترويج الشائعات.



وأضاف لبيب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد:" عندي أبناء وأحفاد ومينفعش حد يقول كدا ومش هتهم حد ظلم ولا زور، والطبيعي أن يتأكد كل شخص مما ينشره ولا يشارك تلك الشائعات بدون علم وبدون قرائن أو دلائل".



يذكر أن العديد من الصفحات والحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي نشرت أنباء وصفتها بالمؤكدة عن القبض على اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق بتهمة الفساد والرشوة، الأمر الذي ردده وقام بمشاركته العديد من الصفحات الأخرى وثبت عدم صحته.