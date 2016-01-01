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كأس العالم

ماثيو جورمان ينتقل إلى اتحاد جدة السعودي

الإثنين 09/يوليه/2018 - 07:29 م
صدى البلد
أعلن مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي ، برئاسة نواف المقيرن عن إتمام تعاقده مع الأسترالي ماثيو جورمان، قادمًا من سوون سامسونج الكوري جنوبي.

وغرد الحساب الرسمي لنادي جده عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": النادي يتعاقد رسميًا مع اللاعب ماثيو جورمان.

ولم يكشف الاتحاد عن مدة عقد اللاعب الأسترالي أو القيمة المالية للصفقة ولكن يشار إلى أن القيمة المالية للاعب تبلغ 1.10 مليون إسترليني وفقًا لموقع ترانسفير ماركت الشهير.

جدير بالذكر أن اللاعب اختير ضمن قائمة منتخب أستراليا المشاركة في مونديال روسيا 2018، إلا أن تعرضه للإصابة حال دون مشاركته في البطولة.

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