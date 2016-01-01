علي جمعة: الضرائب حق الدولة علشان ما نبقاش زي سوريا والعراق

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الزكاة حق الله، والضرائب حق الدولة التي تقوم بأدوار كثيرة أهمها حماية الجيش للحدود والدولة، مرددًا "علشان ما نبقاش زي سوريا والعراق وليبيا"، فهذه الضرائب هي التي نبني بها الهيكل الرئيسي للدولة والطرق ونحفر أنفاقًا والصرف الصحي وغيرها من الأمور الأساسية.





وأضاف " جمعة"، خلال لقائه في برنامج "والله أعلم" على فضائية الـ"سي بي سي" ردًا على متصلة تقول: "بدفع ضرائب على كل شيء، فهل مازال فرض علي أن إخراج الزكاة؟"، الزكاة نوع من التكافل الاجتماعي لزيادة معدل دوران عجلة الإنتاج، فهى التى تصد عنا الشر وهي الأمن والأمان وبها تحدث البركة من الله؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بها.