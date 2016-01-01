ريهام عبد الغفور تروج لفيلم سوق الجمعة

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور بوستر فيلمها الجديد "سوق الجمعة" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" للترويج للفيلم الذى من المقرر عرضه فى الفترة المقبلة.



وعلقت ريهام على البوستر : "قريب جدًا هتشوفوني بشكل مختلف تمامًا عن اللي شوفتوه في رمضان، في (سوق الجمعة)".



يذكر ان ريهام عبد الغفور عرض لها فى رمضان الماضى مسلسل "الرحلة" الذى شاركها البطولة فيه باسل الخياط.



