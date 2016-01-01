أندريه كاريلو يقترب من الانضمام إلى نادي الهلال السعودي

أكدت تقارير صحفية برتغالية، أن أندريه كاريلو بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من الموسم الرياضي الجديد.



وتواجد رئيس نادي بنفيكا البرتغالي لويس فييرا، في دبي، أمس، من أجل عقد جلسة مع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر، للاتفاق على انضمام أندريه كاريلو إلى الزعيم، وسط تأكيدات إعلامية بإتمام جميع الاتفاقات.



وأشارت صحيفة «أوجوجو»، إلى أن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال اتفق مع لويس فييرا على التعاقد مع أندريه كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وليس البيع النهائي، في صفقة قد تصل لـ4 ملايين يورو.



وشارك أندريه كاريلو مع منتخب بيرو الأول لكرة القدم في منافسات كأس العالم 2018 المُقامة الآن في روسيا، ونجح في التألق والظهور بشكل مميز، ما دفع نادي الهلال لضمه بداية من الموسم الجديد لتدعيم خط هجومه.



وكان أندريه كاريلو أحد أبرز عناصر منتخب بيرو الأول لكرة القدم الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018، خاصة في مباراة أستراليا بعدما شكل تهديدًا دائمًا على المرمى وسجل هدفًا مميزًا.



ونجح أندريه كاريلو في تسجيل أول هدف لصالح منتخب بيرو الأول لكرة القدم في نهائيات المونديال منذ 36 عامًا، عندما هز شباك أستراليا في دور المجموعات، وحصل على جائزة أفضل لاعب في هذه المواجهة.



جدير بالذكر أن منتخب بيرو الأول لكرة القدم بمشاركة أندريه كاريلو ودع منافسات بطولة كأس العالم 2018 من دور المجموعات، حيث بدأ مشواره بالهزيمة أمام الدنمارك، ثم فرنسا، قبل الفوز على أستراليا بثنائية وسط تألق شديد من أندريه كاريلو.