مدرب بلجيكا: نحتاج لأداء استثنائي للفوز على فرنسا

أكَّد الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ، أنَّ فريقه سيحتاج لتكرار الأداء الذي قدَّمه أمام البرازيل، من أجل تخطي عقبة فرنسا، غدًا الثلاثاء، بنصف نهائي مونديال روسيا، على ملعب كريستوفسكي، بمدينة سان بطرسبرج.



وقال مارتينيز، في مؤتمر صحفي اليوم، "المواجهة ستكون معقدة في الكثير من المواقف. يجب أن نحافظ على التوازن، وأن نكون حاسمين، كما فعلنا أمام البرازيل، وخلال آخر 20 دقيقة أمام اليابان ، لا أعتقد أنَّ مباراة البرازيل ستكون خادعة لنا. فرنسا والبرازيل متشابهتان، خاصة في المواهب الفردية".



وتابع: "لن ندخل اللقاء، ونحن نضع في حسابنا ما قدمناه أمام البرازيل. إنَّها فرضة لا تُعوَّض. إنَّه قبل نهائي المونديال".



وواصل المدرب: "لدينا لاعبون مميزون، لكنَّنا في نفس الوقت نعمل كفريق. الكل يحاول مساعدة الآخر. الجميع لديه طموح واضح، ونتمنى تحقيق شيء مهم".



وعن دور تيري هنري، نجم المنتخب فرنسا السابق، والمدرب المساعد بالجهاز الفني لبلجيكا، مع اللاعبين، قال: "لقد قدَّم لنا الكثير خلال عامين. إنَّه قريب من اللاعبين، ومنح الكثير من خبراته لهذا الجيل، ويحاول مساعدة الجميع".



وبشأن لاعبه مروان فيلايني، نجم مانشستر يونايتد، الذي لعب أساسيًا أمام البرازيل، وقدَّم مباراة كبيرة، قال: "إنَّه لاعب جيد، ولديه عقلية جيدة. إنَّه محارب. لديه ما يحتاجه أي لاعب. يرغب في الفوز دائمًا. هذه أمور مهمة للغاية للاعب كرة القدم".



واختص مارتينيز، نجم المنتخب كيفن دي بروين، بالإشادة، قائلا: "لقد قدم مباراة كبيرة أمام البرازيل. إنَّه أكثر من صانع ألعاب. إنه استثنائي. نحن نقدر دوره".



وواصل "إنَّه (دي بروين) يلعب أدوارًا مختلقة في مراكز عديدة، هو لا يلعب فقط في هذه المراكز، لكنه يُبدع فيها أيضًا. لا ينقصه سوى اللعب كحارس مرمى".



وعن مواجهة البرازيل في ربع النهائي، قال مارتينيز: "المباراة كانت مهمة لي كمدرب. مررنا بالكثير من المواقف خلالها، واستطعنا تجاوزها بنجاح".



وبخصوص عدم تواجد أي فريق لاتيني، في نصف نهائي المونديال، بعد خروج البرازيل، وأوروجواي من الدور ربع النهائي، قال: "ليس لديَّ تعليق، لكن هذه البطولة فاجأت الجميع".