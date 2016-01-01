رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نستقبل مولودا كل 15 ثانية.. فيديو

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن معدل النمو السكاني، وصل إلى 2.5 %، بينما يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5%، مشيرة إلى ضرورة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3 أضعاف النمو السكاني على الأٌقل.



وتابع عبدالقوى خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الزيادة السكانية تلتهم نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مشيرا ًإلى احتياج الدولة لبناء مدرستين يوميًا لمواجهة الزيادة السكانية.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية « نحن نواجه مشكلة ثلاثية تشمل ارتفاع معدل النمو السكاني، وتدني خصائص السكان، وسوء توزيع السكان»، مشيرا إلى أن مصر تستقبل مولودًا كل 15 ثانية، وعدد السكان أصبح يتضاعف كل 25 سنة بعدما كان يتضاعف كل نصف قرن.



