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محافظات

محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مستشفى أرمنت ومقترحات تطويرها.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:08 م
صدى البلد
شمس يونس
شارك محافظ الأقصر محمد بدر، في أعمال اجتماع مجلس إدارة مستشفى أرمنت التخصصي الجديد التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لمتابعة سير أعمال المستشفى خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير ورفع المستوى الطبي للمستشفى.

وشارك في حضور الاجتماع، الذي عقد في مقر المستشفى بمدينة أرمنت، كل من مدير عام مستشفى أرمنت التخصصي الدكتور محمد السيد منصور، وعدد من قيادات ومجلس إدارة المستشفى، ورئيس مدينة أرمنت العميد عبدالله عاشور، وعضو مجلس النواب عن دائرة أرمنت النائب أحمد حسن الفرشوطي.

وتناولت أعمال الاجتماع دراسة اعتماد الهيكل المقترح للمستشفى، ودراسة الموقفين المالي والفني للمستشفى، وانتداب العاملين بالمستشفى من الداخل والخارج، وتجديد التعاقدات مع الكوادر الطبية والفنية، ودراسة عدد من الاحتياجات والمقترحات الخاصة برفع المستوى الطبي للمستشفى.

ووجه محافظ الأقصر، بسرعة التعاقد مع التخصصات الطبية الشاغرة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كليات الطب بالجامعات المختلفة لإمداد المستشفى بالخبرات والكوادر الطبية اللازمة، مؤكدا ضرورة تحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانيات المستشفى من خلال دعمها بالموارد البشرية اللازمة لتشغيلها بأعلى مستوى من الكفاءة.

وعقب انتهاء أعمال الاجتماع، تفقد محافظ الأقصر عدد من الأقسام التي تم تشغيلها حديثا في المستشفى وهي أقسام رعاية القلب ورعاية السكتة القلبية ورعاية النفسية والعصبية، كما تفقد "بدر" قسمي العناية المركزة والغسيل الكلوي لمتابعة انتظام العمل بهما.
محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مستشفى أرمنت ومقترحات تطويرها.. صور
محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مستشفى أرمنت ومقترحات تطويرها.. صور
محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مستشفى أرمنت ومقترحات تطويرها.. صور
محافظ الأقصر يتابع سير أعمال مستشفى أرمنت ومقترحات تطويرها.. صور

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