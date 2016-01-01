3 منح دراسية جديدة لجامعة بنها من نظيرتها الصينية

أعلن الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها أن الجامعة تلقت ثلاث دعوات لثلاثه من أعضاء هيئة التدريس لدراسة ما بعد الدكتوراه في جامعه بكين للغابات الصينية



وأشار "القاضى" إلى أن هذه الدعوات أثنين منها لكلية العلوم والثالثه لكلية التجارة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين جامعة بنها وعدد من الجامعات الصينية التي قدمت لجامعة بنها أكثر من 125 منحة دراسية على نفقة الجامعات الصينية، وهي المنح الأكبر في تاريخ الجامعات المصرية لتبادل الخبرات والقيام بالأبحاث العلمية المشتركة.



يذكر أن خمس جامعات صينية كانت قد أهدت جامعة بنها منذ أيام قليله 18 منحه لدراسة الماجستير والدكتوراه لهذا العام منها 6 منح من جامعة وسط الصين و4 منح من جامعة هاربين للتكنولوجيا بينما أهدت جامعة شيان وجامعة الليجون 6 منح لجامعة بنها كما قدمت جامعة ووهان منحتين.



وأعلن رئيس جامعة بنها أنه تم توزيع المنح على كليات جامعة بنها وفقا لنوعية المنح واحتياجات الكليات مشيرا الى ان كلية الطب البيطرى حصلت على 5 منح كما حصلت كلية هندسة شبرا على 5 منح وهندسة بنها على 4 منح بينما حصلت كلية التجارة على منحتين وكليتى العلوم والتربية النوعية على منحة واحدة.

