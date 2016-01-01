برلماني: تصريحات السيسي عن الثروات الطبيعية تحفيز لمسئولي الطاقة

أشاد النائب خالد حماد ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الإمكانيات والثروات الطبيعية التي تمتلكها مصر، وتكثيف العمل لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.



وأـكد حماد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان حديث الرئيس السيسى يدل على ان لديه معلومات بشأن وجود اكتشافات جديدة فى حقول البترول والغاز قريبا ، خاصة بعد اعلان شركة اينى الايطالية اليوم عن وجود اكتشاف بترولى جديد فى الصحراء الغربية.



وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن تصريحات الرئيس السيسى تعتبر بمثابة تحفيز للمسئولين عن الطاقة فى مصر لتحقيق اقصى استفادة من الثروات الطبيعية بهدف تحقيق الخير والرخاء للشعب المصرى خلال الفترة المقبلة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم اجتماعا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمناقشة خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول، التي تهدف إلى تحديث أنشطة القطاع بصورة شاملة، من أجل تعظيم مساهمته في عملية التنمية التي تتبناها الحكومة، من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير الكوادر البشرية وتحسين أدائهم، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز.

