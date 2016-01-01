السيطرة على حريق شب في محول كهرباء بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محول كهرباء قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر دون وقوع أى خسائر في الأرواح.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب الحريق وانتقل على الفور محمد الحسيني رئيس المدينة.



تبين من المعاينة احتراق محول للكهرباء بالكامل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة الأحمال وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر في الأرواح.

