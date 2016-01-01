ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

السيطرة على حريق شب في محول كهرباء بشبين القناطر

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:09 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى محول كهرباء قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر دون وقوع أى خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا يفيد بنشوب الحريق وانتقل على الفور محمد الحسيني رئيس المدينة.

تبين من المعاينة احتراق محول للكهرباء بالكامل نتيجة ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة الأحمال وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أى خسائر في الأرواح.

ترشيحاتنا

شاهد.. سيارة ريهام سعيد بعد الحادث

حارس فرنسا: قلب تيري هنري سيتمزق غدا

عادل لبيب لـ صدى البلد: مباحث الإنترنت اقتربت من كشف المسئول عن شائعة القبض عليّ

برشلونة يفقد 5 من نجوم الفريق في السوبر الإسباني أمام إشبيلية

مهاجم ريال مدريد يحتفل بذكرى تعاقده.. ويثير شكوكا حول مستقبله

بوفون: هذا المنتخب هو المرشح الأول للتتويج بكأس العالم 2018

تشيلسي يسعى لضم نجمى يوفنتوس الإيطالي

إنفوجراف.. أبرز 10 لاعبين في مونديال روسيا 2018

بث مباشر .. مباراة الأهلى أمام كراسنودار الروسى

شريف إكرامي يفتح النار على الجهاز الفني للمنتخب

مباراة الأهلي اليوم .. الشياطين تدك حصون كراسنودار الروسي بخماسية

فرنسا وبلجيكا في مواجهة نارية بلاعبين من أصول عربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شرطة نسائية لتنظيم المرور في لبنان بـ الهوت شورت ..فيديو وصور

اقتصادية الوزراء تبحث التشابكات المالية وخطة طرح الشركات بالبورصة .. صور

الأزرق بدرجاته فى ديكور منزلك.. لن تصدقي جماله

حبس المتهمين باختطاف طفل الشروق من أمام منزله.. صور

باللون الأخضر..غرف معيشية غير تقليدية.. صور

فيديو

اتصالات النواب: ضرائب إعلانات فيس بوك تعود على الدولة بالمليارات
زوجة الأسطورة تروي القيم التي أرساها المنسي في أبنائه ..فيديو
وكيل الرقابة الإدارية الأسبق يطالب بقطع يد المرتشي.. فيديو
مجلس الوزراء: تصدير الغاز للخارج العام المقبل .. فيديو
مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الاجتماع مع ممثلي البنك الدولي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟