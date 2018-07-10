اليوم.. قافلة بيطرية علاجية في مركز شبين القناطر

تنظم محافظة القليوبية بالتنسيق مع جامعة بنها اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية كفر شبين بمدينة شبين القناطر.



وقال محافظ القليوبية ان القافلة يتم تنظيمها ايضا بقرية كفر شبين بمشاركة المتخصصين والاطباء البيطريين.



واشار عشماوى الى إن القافلة البيطرية تصرف العلاج بالمجان، مؤكدا أهمية تلك القوافل الطبية في دعم الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع.