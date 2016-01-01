العبيدي: مبادرة إجازتك بوطنك خطوة تحسب لوزيرة الهجرة

أكد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري، أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج أحسنت صنعا بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج والتي جاءت تحت عنوان "في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك"، مؤكدا أن الفكرة غير تقليدية ومبتكرة وتحسب للسفيرة نبيلة مكرم.



وطالب العبيدي، أن يتم الإعداد الملائم لتنفيذ هذه المبادرة التي تعتبر الأولى من نوعها، والتي - في حال الإتيان بها بالطريقة المثلى - ستكون ظاهرة حيث سيتم المطالبة بإقامتها بصفة دورية، لأنها ستكون الأنسب للقاء أكبر عدد من المصريين بالخارج، الذين يقضون إجازاتهم الصيفية في الوطن، ذلك الذي يعني أن الدولة لن تتكلف بالنسبة للمشاركين في هذه المبادرة ثمن التذاكر، ولا أسعار الإقامة، في ذات الوقت الذي يمكن أن يشارك في هذه المبادرة جموع المصريين في الخارج على عديد طبقاتهم، وعلى مختلف أعمارهم، وعلى كافة مستوياتهم.



ونوه إلى أن هذه المبادرة تعد درة التواصل المباشر ما بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج وبين أبناء الجاليات المصرية، ومما يجب الإشادة به أن الوزارة جعلت التسجيل في هذه المبادرة من خلال موقع إلكتروني، ولم تلجأ لوسطاء بينها وبين مصريي الخارج، خاصة وأن العديد من هؤلاء الوسطاء يصدرون أنفسهم - في الكثير من الأحيان - وكأنهم وكلاء المؤسسات المصرية الرسمية ومنها وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج.



وطالب بهجت العبيدي جموع المصريين في الخارج الذين يقضون إجازتهم الصيفية في الوطن بالتجاوب مع هذه المبادرة لكي يعرضون آراءهم على المسؤولين في وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج مرة، ويتعرفون عن قرب على ما تطمح إليه الوزارة وما هو مخطط لهم من قبل المسؤولين مرة أخرى.