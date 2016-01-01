رد لجنة الفتوى على شخص توفى والده وعليه صيام من رمضان

أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف يقول فيه: " توفي والدي وكان عليه صيام أيام من شهر رمضان فما الحل ؟ ".



ردت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للمجمع: إن من أفطر في نهار رمضان إما أن يكون قد تمكن من القضاء قبل وفاته وإما ألا يكون قد تمكن إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم.



وأما إن كان قد تمكن من القضاء فقد اختلف الفقهاء فذهب الجمهور إلى الإطعام عن كل يوم مسكينًا لما روى عن ابن عمر أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال " من مات وعليه صيام شهر فليطعن عنه مكان كل يوم مسكينًا".



وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يصوم عنه وليه لحديث " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " متفق عليه . المغني لابن قدامة (3/152).