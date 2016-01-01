أحمد موسى مهاجما الإعلام التركي: يلمع بهلول اسطنبول

أكد الإعلامي أحمد موسي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعط اهتماما لحادث القطار التركي الذي خرج عن القضبان لدرجة أن المصابين ماتوا بسبب عدم توفر دم وإسعاف لنجدتهم؛ مشيرا إلى أنه تركهم للموت لانتخابهم محرم أنجه.



وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع على فضائية « صدى البلد »، أن أردوغان يعمل لصالح حزبه وحاشيته وأهله وعشيرته، ويترك الفقراء للموت المؤكد؛ مرددا :« أردوغان ينسى الفقراء ويعمل فقط من أجل الأغنياء ويمص دم الفقراء ».



وأشار موسى، إلى أن أردوغان اعتقل 11 ألف قاض تركي، ويستأجر إعلاما ليلمع « بهلول في اسطنبول ».