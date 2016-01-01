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محافظات

أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور

الإثنين 09/يوليه/2018 - 09:10 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
واصل مركز الإبداع حديقة سعيد النجار "مساء اليوم " إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية ، حيث نظمت "جمعية من أجل مصر " أمسية فنية ثقافية ، وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، وسط حشد كبير من جمهور المواطنين.

تضمن برنامج الليلة فقرات متنوعة ، واتاح الفرصة للعديد من المواهب للظهور أمام الجمهور ، حيث تنوعت المواهب مابين تمثيل وتقليد ومنولوج وغناء وعزف وشعر وفقرات موسيقية متميزة ، والتي لاقت تشجيعا من جماهير المواطنين .

وسلم المحافظ جوائز مقدمة من الجمعية للمواهب المتميزة في الشعر والغناء والموسيقى والذين قاموا بأداء متميز أمام الجمهور ، حيث تم اختيارهم عن طريق تصويت جمهور المواطنين الحاضرين لهذه الأمسية ، وهو مايمثل تشجيعا للمواهب والمبدعين المتميزين .

وحضر فعاليات أمسية اليوم النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد و لفيف من القيادات التنفيذية والرعاة لهذه التجربة الرائدة .
أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور
أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور
أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور
أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور
أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور

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