أمسية ثقافية بمركز إبداع ببني سويف.. صور

واصل مركز الإبداع حديقة سعيد النجار "مساء اليوم " إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية ، حيث نظمت "جمعية من أجل مصر " أمسية فنية ثقافية ، وذلك في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف ، وسط حشد كبير من جمهور المواطنين.



تضمن برنامج الليلة فقرات متنوعة ، واتاح الفرصة للعديد من المواهب للظهور أمام الجمهور ، حيث تنوعت المواهب مابين تمثيل وتقليد ومنولوج وغناء وعزف وشعر وفقرات موسيقية متميزة ، والتي لاقت تشجيعا من جماهير المواطنين .



وسلم المحافظ جوائز مقدمة من الجمعية للمواهب المتميزة في الشعر والغناء والموسيقى والذين قاموا بأداء متميز أمام الجمهور ، حيث تم اختيارهم عن طريق تصويت جمهور المواطنين الحاضرين لهذه الأمسية ، وهو مايمثل تشجيعا للمواهب والمبدعين المتميزين .



وحضر فعاليات أمسية اليوم النائب مجدي بيومي عضو مجلس النواب، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد و لفيف من القيادات التنفيذية والرعاة لهذه التجربة الرائدة .