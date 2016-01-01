أحمد موسى: أردوغان اشترى أسلحة بـ50 مليار دولار للإرهابيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنفق 50 مليار دولار على شراء الأسلحة، وعلق متهكمًا: " بيتفشخر.. ومش مهتم بتطوير حياة المواطنين.. هو بيشتري سلاح عشان يعطيه للإرهابيين".



وعلق موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج « علي مسئوليتي » المذاع علي فضائية « صدى البلد » على عدم إعلان حالة الحداد في تركيا بعد حادث القطار واستمرار حفل تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيًا قائلًا:" مفيش دم وفُجر.. بيدور على كرسي فقط ولا يهتم بالمواطن"، منوها إلى أن "أردوغان "يعيش في خوف وهلع من اقتراب نهايته وينفق الملايين على موكبه وحراسته.



وألمح إلى أن «أردوغان» ظهر اليوم أثناء التنصيب مصابًا بالخوف والهلع بالرغم من تواجد عدد كبير جدا من مناصريه؛ منوهًا إلى أنه يفعل مثل ما فعله الإخوان في مصر.





