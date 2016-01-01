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متحدث البترول يعلن تفاصيل اكتشاف إيني الثاني.. فيديو

الإثنين 09/يوليه/2018 - 08:50 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن الاكتشاف النفطي الجديد بحقل فاجور فى الصحراء الغربية، وُجد على عمق 5 آلاف متر ونحفر على أعماق بعيدة بتكنولوجيا جديدة.

وأشار المتحدث باسم البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن الرئيس السيسى وجه بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز الطبيعى.

وكانت شركة إيني الإيطالية أعلنت عن تحقيق اكتشاف نفطي ثانٍ في حقل فاجور بالصحراء الغربية، بحسب بيان من الشركة اليوم الاثنين.

وقالت إيني إن الاكتشاف في جنوب غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

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